サッカー元日本代表DF中沢佑二氏（48）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。過去の失敗について語った。MCの「ハライチ」澤部佑から「サッカー元日本代表中沢さんがやってしまった、レジェンドに対する大失敗…うかがっております」と振られ、一つ目に「三浦知良選手を削って怒られる」出来事を指摘される場面が。「タイトルだけで恐ろしいですけど…」と詳細を聞かれた。「これは1998