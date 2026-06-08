上方落語協会会長の笑福亭仁智と神戸新開地・喜楽館の支配人でフリーアナウンサーの伊藤史隆が８日、神戸市の同所で開館８周年記念特別公演（７月６日〜１２日）の制作発表会を行った。１８年７月１１日に開館。来月に丸８年を迎え、今年も桂文枝、桂文珍ら上方落語界の人気者が一堂に集まり公演する。笑福亭仁智は「ちょうど私が会長になったときに喜楽館がオープンした。順風満帆にスタートしたが、コロナになって、それが