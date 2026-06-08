俳優舘ひろし（76）が8日、東京・神田明神で、主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、19日公開）の大ヒット祈願イベントに、西野七瀬と出席した。作品に登場するフェラーリを前に、本殿前でトークを行った2人。あいにくの雨となり、フォトセッションは、舘が傘を差して、相合い傘する形となった。2人の間を傘の柄が分断しないように、持つ手を反対側に、と言われた舘だったが「彼女がぬれちゃうんですよ」。舘は、さりげなく手