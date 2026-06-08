黒柳徹子さんとビーズ刺繍デザイナーの田川啓二さんは、20年来の友人関係。似た者同士という2人は、「素敵なもの」について語り始めると止まらないそうで――（構成：篠藤ゆり撮影：下村一喜）【写真】古着屋さんで買った友禅の着物を、田川さんがドレスに仕立てたという黒柳さんの衣装* * * * * * *＜前編よりつづく＞コレクションは「一時預かる」精神で黒柳子どもの頃に出合った素敵なものは、なんですか？田川小さい頃か