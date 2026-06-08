トヨタ開発車両のスクープが話題にトヨタの開発中とされる車両のスクープ写真がSNSで話題になっています。次期「セリカ」を示唆する声もあり、ユーザーの間で関心が高まっています。「WRC27」の開発車と見られており、2ドアクーペのようなシルエットが確認できる点が話題となっています。【画像】超カッコイイ！ これが新型「GRセリカ!?」です！ 画像で見る！ハッチバックの「ヤリス」ではない別の車種がベースになっている可