LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボレーションシングル「ICONIC BY MISTAKE」が、6月12日13時にリリースされる。また、あわせて本楽曲のロゴモーションも公開となった。 （関連：【映像あり】LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEがコラボ「ICONIC BY MISTAKE」ロゴモーション公開） 今回公開されたロゴモーションは、柔らかな羽根と穏やかな雰囲気のサウンドで始まる。その後、すぐに映像の