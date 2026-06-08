7月17日に公開される映画『キングダム 魂の決戦』のIMAX同時公開が決定し、あわせてIMAXポスタービジュアルが公開された。 参考：山下美月、気品漂う黒のドレス姿『キングダム 魂の決戦』ワールドプレミアに登壇 本作は、原泰久による漫画『キングダム』（集英社『週刊ヤングジャンプ』連載）を実写映画化したシリーズの5作目。2006年より連載を開始した原作は、単行本79巻まで刊行され、累計発行部数は