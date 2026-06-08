きょう未明、山形県村山市のさくらんぼ畑で、クマによる食害が発見されました。市内ではきのうもさくらんぼの食害が確認されています。 村山市によりますと、きょう午前０時３０分ごろ、村山市戸沢地域白鳥地区のさくらんぼ畑で、クマによる食害が発見されました。 食害にあったのはさくらんぼの木２本で、枝が折られていることも確認されています。被害の詳しい量はわかっていません。 被害にあった農家が設置していた監視カメ