ゴルフ雑誌『ALBA』にて「植竹希望のゴルフオタクでごめんなさい」の連載をしている植竹希望。今回からそのスピンオフ連載「ギアマニアでごめんなさい」をALBA Netにてスタートさせる。初回は、自身がスイングを直すために行っている“鉛”の工夫について紹介する。【写真】山下美夢有、河本結、政田夢乃も！鉛女子のこだわりカスタムを激写◇◇◇私はドライバーショットで手元が浮き、フェースが開き気味になるときがありま