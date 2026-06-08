＜PIM Ladies Tournament（1日競技）箱根湖畔ゴルフコース（6,230ヤード・パー72）＞マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第8戦「PIM Ladies Tournament」が神奈川県にある箱根湖畔ゴルフコースで開幕し、前半9ホールを終えて3アンダーとした桑村美穂と林亜莉奈が首位に並んだ。大混戦の優勝争い！ネクヒロ第8戦LIVE配信1打差の3位タイに和久井麻由、和田純怜、林亜莉奈、天野真里奈、大竹真琴、園田結莉亜。1アンダー10位タイ