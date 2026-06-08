＜全米女子オープン最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞昨年56位に終わり、リベンジを誓った全米の舞台。桑木志帆はしっかりと屈辱を晴らした。3バーディ・2ボギーの「70」をマークし、トータル1アンダー・14位タイで大会を終えた。【写真】ギャラリーもビックリ！ 桑木志帆がアルバトロス達成最終日に「76」を叩いて56位に終わった昨年大会に続き、2年連続2度目の出場。日本ツアー「Sky RKBレデ