神戸新開地・喜楽館の支配人を務める元ABCでフリーの伊藤史隆アナウンサー（63）は8日、「プロ野球応援ウィーク2026」（6月22〜28日）の開催を発表。ゲストとして23日に元阪急の福本豊氏（78）、27日に元阪神監督の真弓明信氏（72）が応援トークに登場する。「21年にスタートして年2回、春、秋に開催。今回で11回目を迎えます。ラジオと落語、音で楽しんでもらえれば」と伊藤支配人は説明。連日、“一席入魂”の通常の落語と、