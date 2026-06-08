11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表は7日（日本時間8日）、メキシコ・モンテレイでU―19日本代表との練習試合（35分×4本）で2―1で勝利を収め、事前キャンプを終えた。完全非公開で行われ、3本目にDF鈴木淳之介（コペンハーゲン）、4本目にFW塩貝健人（ウォルフスブルク）が得点。塩貝のゴールはDF冨安健洋（アヤックス）がアシストした。ハーフライン手前から最終ラインの背後にボールを配給。抜け出した塩貝がGKと