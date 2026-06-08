第105回東日本学生相撲選手権大会が7日、東京・両国国技館で行われ、東日本の大学21校が参加した。5人制で争われるAクラス団体戦は、日体大が2年ぶり11度目の優勝を果たした。日体大は予選1回戦で拓大に2―3で敗れるという波乱のスタートから、2勝11点の4位タイで予選を通過した。決勝トーナメント初戦（準々決勝）で、昨年優勝の日大と激突。先鋒・バヤルボルド（3年）が西出大毅（2年）に、二陣・満上颯悟（4年）がムンフビ