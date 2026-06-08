『新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz デュオのキャップ』の予約受付が、本日よりプレミアムバンダイ内「バンコレ！」でスタートした。8月発送予定となっている。【写真】センス抜群なデザイン！使いやすそうな『ガンダムＷ』デュオのキャップ『新機動戦記ガンダムW 』『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』よりデュオのキャップが登場。劇中でデュオが着用しているキャップをイメージし、形状は劇中のイメージに近づけつつ