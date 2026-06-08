モデルでタレントの藤田ニコル（28）が8日、自身のXを更新。第1子のお宮参り写真について説明した。藤田は俳優の稲葉友と2023年8月に結婚し、5月1日に第1子出産を報告。この日、我が子のお宮参りを行ったことを報告していた。藤田の最新ショットには「産後1ヶ月でこの美しさ」「なんか芸能人が産後こんなちゃんとふっくらしてるの初めて見た気がするか、可愛い…神々しい…え、にこるん史上いちばん可愛いと思う」「にこるん