俳優舘ひろし（76）が8日、東京・神田明神で、主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、19日公開）の大ヒット祈願イベントに、西野七瀬と出席した。祈祷を終えた後、作品に登場する赤いフェラーリも清めてもらった舘は「無事に事故なく撮影が終わったことを感謝して、神様の力があればヒットさせていただければうれしい」、西野も「真っ赤なフェラーリも一緒にいろんな所で撮影したので、清められて、いい公開日初日を迎えられた