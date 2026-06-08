アルメニアの首都エレバンで演説するパシニャン首相＝5日（共同）【エレバン共同】旧ソ連構成国アルメニアで7日に議会（一院制、最低総議席数101）選の投開票が行われ、与党を率いる親欧米路線のパシニャン首相は8日未明、勝利宣言した。中央選挙管理委員会によると、与党が親ロシアの野党を大きく引き離しており、単独過半数の議席を獲得する勢いとなっている。パシニャン氏は記者会見を開き「歴史的な勝利だ」と語った。議会