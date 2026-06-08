W杯1次リーグF組初戦で日本と対戦するオランダは、8日に米ニューヨークでウズベキスタンと開幕前最後の親善試合を行う。オランダメディアによると、クーマン監督は7日の会見で、日本戦の先発を想定したメンバーで臨むことを明かした。さらに、ウズベキスタン戦後には30分×2本（非公開）の第2戦を行うと発表した。指揮官は「第1試合はできるだけ選手交代を少なくしたい。それがうまくいくかどうかは様子を見る必要がある。第1