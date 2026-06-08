プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のKADOKAWAサクラナイツから契約解除を発表された渋川難波（40）が同日、Xを更新。「本日、チームから発表がございました通り、KADOKAWAサクラナイツを退団することとなりました。すべては私の招いた事態の結果であり、この決定を厳粛に受け止めております。先般ご報告いたしました通り、当面の間は麻雀プロとしての活動、および個人活動を自粛いたします」と謝罪し、活動自粛を改めて発表した。その上で