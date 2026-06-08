タレントの小池美由さんが6月8日、インスタグラムを更新。6月3日に第一子となる男の子を出産したことを明かしました。 【写真を見る】【 小池美由 】第一子男児出産を報告緊急帝王切開に「波乱で最高な1日」夫の宮城大樹は分娩室で「自然と涙が落ちました」投稿では「6/3に男の子が生まれました」と報告。「はじめての出産は予定日ぴったりで朝から大雨の降る中移動してでも順調に進んでる！と思いきや緊急で帝王切開に