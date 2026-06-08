モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が、パーソナリティーを務める7日放送のニッポン放送「＃みちょパラ」（日曜午後10時30分）に出演。夫のタレント大倉士門の日課を明かした。4月に双子の男女が誕生したばかりのマヂカルラブリー村上がゲスト。みちょぱは第1子妊娠中で「私も含め旦那もパパになる予定なので。何かアドバイスありますか？」と“先輩”として助言を求めると、村上は「日記じゃない？日記までいかなく