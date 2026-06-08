【viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡】 販売期間：6月17日12時～7月15日17時 価格：一回770円 viviONは、ハズレなしのオンラインくじサービス「viviON BLUEくじ」を発売する。第一弾はVTuberグループ「あおぎり高校」のパジャマパーティーがテーマとなる「viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡」となり、6月17