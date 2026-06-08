エンゼルスは７日（日本時間８日）の敵地ドジャース戦で歴史的勝利を収めた。１３―５で大勝したが、６番打者から９番打者までの下位打線４人合わせて１５打数１３安打、１０打点、１０得点と大爆発。大谷翔平投手（３１）擁する世界一軍団にひと泡吹かせた。６番のジョー・アデルは５打数４安打１本塁打２打点４得点、７番のニック・マドリガルは２打数１安打３四球３得点、８番のホセ・シリは３打数３安打１四球２打点２得点