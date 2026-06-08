7日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組『千鳥の鬼レンチャン』(毎週日曜19:00〜)の番組平均視聴率が、コア層(13〜49歳)で今年の番組最高となる5.5％を獲得し、横並びトップとなった。個人全体視聴率は5.2％で、4月5日の放送回に並ぶ今年のトップタイを記録した。(上段左から)深澤辰哉、福島和可菜(下段左から)おばたのお兄さん、高橋成美(C)フジテレビ今回は、新企画「タイマンクレーンゲームトーナメント」を展開。芸能