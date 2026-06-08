【その他の画像・動画等を元記事で観る】THE SIXTH LIEが、デビュー10周年を記念したワールドツアー「THE SIXTH LIE 10th Anniversary World Tour “DECADE”」の開催を発表した。本情報は、2026年6月6日に実施された「THE SIXTH LIE 10周年記念YouTube配信」内で発表されたもの。ワールドツアーは、7月にヨーロッパで開催される大型イベント出演を皮切りにスタート。フランス・パリで開催される「Japan Expo Paris 2026」、ドイツ