【モデルプレス＝2026/06/08】俳優の秋野暢子が6月7日、自身のInstagramを更新。和の朝食を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「品数たくさんで豪華」と話題の朝食◆秋野暢子、和朝食公開秋野は「今朝もしっかり！！ちょっと食べすぎ〜のお声もきこえますが… しかし、私は朝ご飯を大切にしてます。しっかりゆっくり食べて一日を始めます」と記し、朝食の食卓を公開。たっぷりのシラスがかかったご飯、あさり汁、枝豆やニンジンの