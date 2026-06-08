【モデルプレス＝2026/06/08】タレントの小池美由（32）が6月8日、自身のInstagramを更新。第1子の誕生を報告した。【写真】32歳元アイドル、生まれたての赤ちゃん＆36歳俳優夫との3ショット◆ 小池美由、第1子出産を報告小池は「6／3に男の子が生まれました」と、赤ちゃんと夫で俳優の宮城大樹と撮影した家族3ショットを添えて報告。「はじめての出産は予定日ぴったりで朝から大雨の降る中移動して でも順調に進んでる！と思いき