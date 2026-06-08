【モデルプレス＝2026/06/08】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の河野純喜が、5日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜24時48分）に出演。プライベートで交流のある人物を明かした。【写真】JO1メンバーとプライベートで親交のある24歳イケメン俳優◆河野純喜、プライベートで親交のある芸能人この日の番組で神奈川・横浜でグルメロケを行った河野。お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平から「ど