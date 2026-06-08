SOURCE MUSIC所属のLE SSERAFIM、BELIFT LAB所属のILLIT、そしてHYBE x Geffen RecordsによるKATSEYEという、K-POPシーンを代表する3組のガールグループによるサプライズ・コラボレーションが実現した。3レーベルは6月8日、グローバルスーパーファンプラットフォームWeverseを通じて、Digital Single「ICONIC BY MISTAKE」を6月12日午後1時にリリースすると発表した。これまでダンスチャレンジなどを通じて活発に交流を続け、特別