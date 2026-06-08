161.36エンベロープ1%上限（10日間） 160.75ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.34現値 159.7610日移動平均 159.75一目均衡表・転換線 159.1121日移動平均 158.16エンベロープ1%下限（10日間） 158.11一目均衡表・雲（上限） 157.77100日移動平均 157.72一目均衡表・基準線 157.47ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.36一目均衡表・雲（下限） 155.5