◆米大リーグカブス１―２ジャイアンツ＝延長１０回＝（７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が７日（日本時間８日）、本拠のジャイアンツ戦に「６番・右翼」でスタメン出場。６回２死の第３打席で中前打を放ち、今季自己最長の５試合連続安打とした。試合は延長戦の末に敗れ３カード連続負け越しとなった。２回２死の第１打席は三ゴロ。１―１で迎えた４回の第２打席は１死三塁の勝ち越し