ソフトバンク・倉野信次投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーターが８日、ファーム調整が続いている上沢直之投手について、次回もファーム・リーグで登板する可能性が高いことを示唆した。上沢は今季、開幕投手も務めるなど８試合に登板し、３勝２敗、防御率２・５５の成績を収めている。５月１５日の楽天戦（楽天モバイル）で、３回を投げて４失点（自責０）で降板。５月１７日から右肘のコンディション不良でファーム調整が