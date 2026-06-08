すぐに「水」に入れて調理スタート！ ビールと相性バッチリの枝豆を用意したいけど、なんだか面倒そう…。と、新生活を始めたばかりの料理初心者の方に、今回の茹で方ワザをオススメ！ 洗った枝豆を水の入ったフライパンで茹でれば、たった5分で完成です。 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました 実際に試した人も絶賛！ つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「本当に簡