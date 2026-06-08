気象庁は先ほど緊急会見を行い、津波注意報が出ている間は海に入ったりしないよう求めました。【映像】フィリピンM8.2の地震 発生直後の映像（実際の様子）気象庁によりますと、すでにフィリピンの震源近くの観測所で46センチの津波を観測したほか、インドネシアでは9センチの津波が観測されています。今回の地震の震源について気象庁は過去にもマグニチュード8クラスの地震が繰り返し発生している地域だとしています。202