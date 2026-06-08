ハリウッド俳優のニコラス・ケイジ（62）の妻で俳優・芝田璃子（31）が、7日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後22：00〜）に出演。規格外の生活環境を語った。【写真】ニコラス・ケイジの5番目の妻となった芝田璃子この日の番組のテーマが「夫婦円満のバイブル」だったこともあり、芝田にはスタジオの共演陣から夫婦生活に関する質問が次々に飛んだ。「家事の分担」について聞かれると、芝田は「もうゼロですね