木原官房長官は会見で、津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸付近に近づかないよう呼びかけました。【映像】フィリピンM8.2の地震 発生直後の映像（実際の様子）木原官房長官「津波の到達が予想されている地域の皆様におかれましては、気象庁や自治体の情報を確認していただき、自治体から発出される避難指示に従って行動していただくようにお願いをいたします」（ANNニュース）