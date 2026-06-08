家事も育児もほぼノータッチなのに、人目があるところでは優しいふりをする夫…周りからはいい夫に見えているのかもしれません。そんな夫が疲れ切った妻に向かって『癒してあげよっか？』と言い出すのですから、美咲さんの心中はいかほどか…。このひと言をきっかけに、何かが変わっていきそうな予感がしますよね。>>【まんが】親の介護より俺の世話でしょ？(ウーマンエキサイト編集部)