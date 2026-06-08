震源地に近いフィリピン・ミンダナオ島では、建物が崩壊するなどの被害が確認されています。【映像】建物が崩壊する瞬間（叫ぶ人々の様子も）震源地近くのミンダナオ島内の地震発生直後の映像です。建物の外などに避難する人たちの目の前で建物が崩れます。ほかにも島内では、地震を受けて学校の一部が崩れるなど、複数の建物が倒壊する被害が確認されていて、現地の学校では生徒らが校庭に避難するなどしています。けが