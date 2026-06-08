津波注意報の発表を受けた茨城県の状況です。【映像】津波注意報受け大洗町の海岸を閉鎖茨城県大洗町は、大洗海岸と大洗サンビーチの駐車場を閉鎖し、立ち入り禁止にしました。また、大洗海岸で予定されていた「風にころがるTシャツ展」は中止になりました。町は、海岸に近づかないようホームページやLINE、防災無線で呼びかけています。（ANNニュース）