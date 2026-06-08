【MADE IN YAMATO】 6月6日連載開始 第1話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月6日、ヤンマガWebで新連載「MADE IN YAMATO」をスタートし、第1話「残業とスクワット」と第2話「信濃川大和 VS. 出張」を無料公開した。 本作は卯月まさゆき氏による筋トレコメディー。お菓子メーカー、蜜町製菓に勤めるOL、信濃川大和は大の筋トレ好き。だが同じ部署の部長から見る