本日6月8日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、タカアンドトシがゲストと一緒に飲食店の人気メニューを当てる「帰れま10」の特別編が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！「群馬ローカルチェーン店で売上1位メニューを当てないと食べれま店（てん）」を届ける今回。群馬出身の中山秀征、井森美幸、タイムマシーン3号・関太、そして「食べれま店」初参戦・高橋成美が挑戦する。群馬県民が愛してやまない人気ロ