トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年6月8日発売の注目の新商品を紹介します。「色々見たけど安くて形が良い」紹介するのは、発売前からSNSで注目されている"サテンアイテム"です。上品な光沢感が魅力のサテン素材を使用しています。サテン素材に加え、胸元と裾に施されたレースが上品です。SNSでは「GUサテンキャミ可愛いです」「色々見たけど安くて形が良い」「キャミソールかわいすぎて神」「ルーム