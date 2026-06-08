テイツーが大幅高で３日続伸している。前週末５日の取引終了後に発表した５月度の月次売上高が前年同月比６６％増と大幅な増収となったことが好感されている。中古トレカが前年を大きく上回って推移したほか、中古ゲームで前年同月の新型ゲームハード発売前における買い控えの反動もあり、中古売上高が同３５％増と伸長。一方の新品売上高は、新型ゲームハード及び関連商品の販売が大きく伸