ＨＩＯＫＩが反落している。前週末５日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を４３０億円から４７７億円（前期比１７．７％増）へ、営業利益を７６億８０００万円から９５億円（同３９．９％増）へ、純利益を６０億円から７５億４０００万円（同３８．２％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各１００円の年２００円から中間・期末各１２０円の年２４０円に引き上げた。これを受けて朝方は