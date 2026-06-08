モスフードサービスは堅調推移。前週末５日、５月の月次情報を発表した。５月度の国内モスバーガー店舗における既存店売上高は前年同月比７．１％増と２２カ月連続で前年同月を上回っており、株価の支援材料となっている。全店売上高は同６．３％増だった。 出所：MINKABU PRESS