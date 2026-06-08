小野測器が４連騰、一時４６円高の８９９円まで駆け上がる場面があった。全体相場はＡＩ・半導体関連セクターで時価総額の大きい主力銘柄を中心にリスク回避目的の売りがかさんでいるが、ＡＩ関連から距離を置いた中小型の好業績株の一角にはリターンリバーサル狙いの根強い買いも観測される。同社は電子計測機器で高い実績を誇り、振動・騒音の低減などで高技術を持つニッチトップ企業。業績も好調で営業利益