ネオマーケティングが５日続伸している。前週末５日の取引終了後に、海外の小売店舗向けに、英語対応可能な自社スタッフが直接実査を行う「海外店頭観察調査」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。 海外店頭での消費者調査は、これまで現地パートナーへの委託で実施されることが一般的で、「委託先によって調査の質にばらつきが出る」「設計意図が現場に伝わらず、聞きたいことが聞けて