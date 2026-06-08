午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３５１、値下がり銘柄数は１１８６、変わらずは２１銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に食料、保険、サービス、小売など。値下がりで目立つのは非鉄金属、ガラス・土石、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS