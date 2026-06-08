「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日正午現在でＳＢＩ新生銀行が「買い予想数上昇」３位となっている。 ８日の東証プライム市場でＳＢＩ新生銀が続落。２６年３月期の連結純利益は前の期比３４．２％増の１１３４億１５００万円と最高益だった。住宅ローンや法人取引の手数料などが増加した。２７年３月期の税金等調整前純利益は前期比８．１％増の１３２０億円が見込まれている。６